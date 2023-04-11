كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 02:43 مساءً - شنت الفنانة رانيا يوسف هجوما لاذعا على طليقها المنتج محمد مختار، بسبب حديث الأخير عن انزعاجه وحزنه من ارتداء ابنتهما ل “فستان البطانة” خلال حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي قبل عامين، والذي سبق وأن ارتدته والدتها .
فقال محمد مختار في تصريحاته خلال استضافته في برنامج “حبر سري” عن ظهور ابنته بهذا الفستان: “زعلت أوي .. مفيش أب يقدر يعمل أي حاجة، الأب معاه فلوس يصرف وميفتحش بوقه وإلا هيتضرب بحاجات وحشة أوي” .
وردت رانيا يوسف على هذا التصريح في تعليق لها على مقطع فيديو من لقاء طليقها بالبرنامج، فكتبت: “وانت كنت فين طول ال 13 سنة اللي فاتوا في حياة بناتك، كنت برضه زعلان .. ونعم الأب” .
وتابعت في تعليق آخر: “ولما المدام مراتك كانت بتتباس وتقلع في الأفلام وعلى طول بالبيبي دول مكنتش بتزعل، مش دي برضه المفروض أنها شرفك وعرضك ولا علشان كنت مستفيد؟” .
كما علقت الفنانة رانيا يوسف ساخرة على مقطع فيديو ظهر به المنتج محمد مختار وهو يؤكد على تكفله بمصاريف ابنتيهما ويعرض بعض الأوراق والمستندات التي تؤكد على ذلك .
فقالت: “آلافات لطيف إن الواحد يكذب ويصدق نفسه، طول عمرك ممثل فاشل واللي بعتاك تقول الكلام ده أفشل منك .. الحقيقة أنا مقامي أكبر من الواحد يرد على واحد زيك” .
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف لمحمد مختار: “لما مراتك كانت بتتباس وتقلع في الأفلام مكنتش بتزعل علشان مستفيد” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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