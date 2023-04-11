رانيا يوسف لمحمد مختار: “لما مراتك كانت بتتباس وتقلع في الأفلام مكنتش بتزعل علشان مستفيد”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 02:43 مساءً - شنت الفنانة رانيا يوسف هجوما لاذعا على طليقها المنتج محمد مختار، بسبب حديث الأخير عن انزعاجه وحزنه من ارتداء ابنتهما ل “فستان البطانة” خلال حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي قبل عامين، والذي سبق وأن ارتدته والدتها .

فقال محمد مختار في تصريحاته خلال استضافته في برنامج “حبر سري” عن ظهور ابنته بهذا الفستان: “زعلت أوي .. مفيش أب يقدر يعمل أي حاجة، الأب معاه فلوس يصرف وميفتحش بوقه وإلا هيتضرب بحاجات وحشة أوي” .

وردت رانيا يوسف على هذا التصريح في تعليق لها على مقطع فيديو من لقاء طليقها بالبرنامج، فكتبت: “وانت كنت فين طول ال 13 سنة اللي فاتوا في حياة بناتك، كنت برضه زعلان .. ونعم الأب” .

وتابعت في تعليق آخر: “ولما المدام مراتك كانت بتتباس وتقلع في الأفلام وعلى طول بالبيبي دول مكنتش بتزعل، مش دي برضه المفروض أنها شرفك وعرضك ولا علشان كنت مستفيد؟” .

كما علقت الفنانة رانيا يوسف ساخرة على مقطع فيديو ظهر به المنتج محمد مختار وهو يؤكد على تكفله بمصاريف ابنتيهما ويعرض بعض الأوراق والمستندات التي تؤكد على ذلك .

فقالت: “آلافات لطيف إن الواحد يكذب ويصدق نفسه، طول عمرك ممثل فاشل واللي بعتاك تقول الكلام ده أفشل منك .. الحقيقة أنا مقامي أكبر من الواحد يرد على واحد زيك” .