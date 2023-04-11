“مطربة شابة” .. الموت يفجع الوسط الفني في مصر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 02:43 مساءً - أعلن الموزع الكويتي فهدالشلبي عن وفاة زوجته السابقة وأم نجله “طلال” المطربة الشابة أسما أبو هاشم مساء يوم أمس الإثنين الموافق 10 إبريل .
كتب الموزع فهد الشلبي في منشور عبر حسابه على موقع “فيس بوك”: “لله ما أعطى ولله ما أخذ ولا نقول إلا ما يرضى الله، توفت إلى رحمة الله تعالى أسما أبو هاشم، أم طلال ابني” .
تابع كاشفا عن موعد العزاء: “سيقام العزاء في منزلي يوم 12/4/2023 بعد صلاة العشاء .. برجاء الدعاء لها .. لا أراكم الله مكروها في حبيب لديكم” .
وحرص عدد من نجوم الفن على نعي المطربة الراحلة أسما أبو هاشم عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي .
فجاء من بينهم الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد الذي كتب على حسابه ب “فيس بوك”: “مفاجأة مؤلمة جدا ولا تفسير للي بيحصل غير قضاء الله” ,
أضاف: “أسما إنسانة بسيطة طيبة واختارها ربنا، إدعوا لها .. اللهم ارحمها واغفر لها واعف عنها .. البقاء لله يافهد” .
وقال الملحن محمد رحيم: “لا حول ولا قوة إلا بالله .. توفت إلى رحمة الله سبحانه وتعالى أختي الغالية الفنانة أسما أبو هاشم” .
واصل: “بجد خير لا يصدق، يارب صبرنا وقدرنا على كل اختباراتك .. نسألكم الفاتحة والدعاء لها في هذه الأيام المباركة” .
يذكر أن آخر أعمال أسما أبو هاشم الفنية كانت أغنية “دوم تك”، من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع هاني ربيع .. كما أنها طليقة الموزع فهد .
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