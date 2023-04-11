شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 20 .. كيف يكتشف زيدان حمل مهرة برغم وجود حبوب منع الحمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الليلة على شاشة قناة ON مسلسل ضرب نار الحلقة 20، بعد الأحداث التشويقية التى شهدتها الحلقة الماضية، حيث بدأ جابر (أحمد العوضي) في العمل في تهريب السلاح برفقة أنور (أحمد بدير)، وقيامه بتعيين أحد الرجال لمراقبة مهرة (ياسمين عبد العزيز) وزيدان (ماجد المصري)، ومعرفة تحركاتهما، فضلًا عن اكتشاف زيدان تناول مهرة حبوب منع حمل دون معرفته ومواجهتها بذلك.



مسلسل ضرب نار الحلقة 19

توقعات مسلسل ضرب نار الحلقة 20

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 20 معرفة تصرف زيدان بعد اكتشافه حبوب منع الحمل، وهل تحمل مهرة على الرغم من ذلك؟، وإذا حصل ما مصير الطفل؟، فضلا عن معرفة تتطور العلاقة بين جابر وبين أنور (أحمد بدير)، وهل تنشب بينهما خلافات لاحقا؟



مسلسل ضرب نار الحلقة 19

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.



مسلسل ضرب نار الحلقة 19

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.