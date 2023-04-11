شكرا لقرائتكم خبر عن جورى بكر: لست حفيدة مارى منيب ولا تربطنى بها أى صلة قرابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الفنانة جورى بكر ما يتم تداوله على صفحات السوسيال ميديا حول قرابتها بالفنانة الراحلة مارى منيب، حيث انتشرت فى الساعات الماضية أنها حفيدة الفنانة الراحلة، لتوضح جورى لـ"الخليج 365" أنها ليست حفيدتها ولا تربطها أى صلة قرابة مارى منيب، وأن الجمهور ربط بينهما بسبب تشابه حركات ونظرات شخصية وداد التى تقدمها فى مسلسل جعفر العمدة مع طريقة مارى منيب.

وتجسد جورى بكر فى أحداث مسلسل جعفر العمدة شخصية وداد المتزوجة من ابن عمتها سيد العمدة (أحمد فهيم) الشقيق الأكبر لـ جعفر العمدة (محمد رمضان)، ومع مرور الأحداث تنكشف شخضية وداد بأنها طماعة واستغلالية وحصلت من زوجها على 5 ملايين جنيه لفتح مشروع مركز ميك آب وخلعته بدون علمه للتزوج من عدو عائلة زوجها الأول شوقى فتح الله (منذر رياحنة).



جوري بكر من مسلسل جعفر العمدة

وتفاعل الجمهور مع شخصية وداد خلال الحلقات الماضية وتحديداً بعد مشهد زواجها من شوقى فتح الله وإعلانها خلع زوجها ووصل هذا التفاعل لهجوم حاد عليها عبر صفحات السوشيال ميديا لتخرج وترد على حسابها بموقع إنستجرام، "فضلاً وليس أمرًا أرجوكم ده تمثيل أنا عارفة مش قصدكم بس كفاية سب وقذف وشتائم وحسبى الله ونعمة الوكيل وربنا ينتقم وحاجات كتير كأنكم بتدعو عليا صدقونى الكلام ده بيأذينى نفسيًا عيب عيب عشان كده مش بعمل شير لناس كتير احترامًا لأهلى وزوجى شكرًا".

مسلسل جعفر العمدة يعرض يومياً خلال شهر رمضان الجارى يومياً على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

المسلسل بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.