شكرا لقرائتكم خبر عن الناقدة ماجدة خير الله: مسلسل تحت الوصاية سبق كل المسلسلات بعدة درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الناقدة الفنية ماجدة خير الله بمسلسل تحت الوصاية، الذى يعرض حاليا على شاشة قناة DMC خلال الماراثون الرمضانى، ونشرت عبر حسابها على "فيس بوك" بوستر العمل، معلقة عليها: "تحت الوصاية، سبق كل المسلسلات المنافسة بعدة درجات، وهذا رأى غير متعجل على الإطلاق".

وتابعت: "بغض النظر عن ما سوف تنتهى إليه الأحداث، والعناصر الفنية شديدة التميز بداية من السيناريو (خالد وشيرين دياب)، والتصوير (بيشوى روزفلت)، والموسيقى التصويريه (ليال وطفه)، المونتاج، الممثلين نفر نفر، وطبعا المخرج محمد شاكر خضير مايسترو العمل".



مسلسل تحت الوصاية

مواعيد مسلسل تحت الوصاية

يعرض مسلسل تحت الوصاية يوميا على قناة dmc الساعة 7:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 12:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 مساء، كما تُعرض الحلقة على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً، هذا بالإضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.