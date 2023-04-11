شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ إعلام عن مسلسلات المتحدة: الـ 15 حلقة تخدم التنوع الدرامى وتقضى على الحشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أمانى رضا أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استطاعت أن تقدم إنتاج متميز فى فكرة المسلسلات الدرامية ذات الـ 15 حلقة، موضحة أن فكرة تقسيم رمضان توجه يخدم التنوع الدرامى ويصب فى مصلحة المشاهد ويجعل الأحداث الدرامية مشوقة وبها حبكة درامية وتقضى على الحشو والمد والتطويل غير المبرر.

وأضافت لـ"الخليج 365" أن اتجاه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإنتاج مسلسلات 15 حلقة و10 حلقات يتماشى مع ما فرضته المنصات الزكية الرقمية بعيدا عن الاتجاه السائد بربط دراما رمضان بالـ30 حلقة عدد أيام شهر رمضان.

وتابعت الدكتورة أمانى رضا، أن مميزات شهر رمضان فى دراما الشركة المتحدة وجود نماذج متميزة فى الدراما على كافة مستويات العمل من التصوير والمونتاج والإخراج المتميز، فضلا عن تنوع الأعمال، مؤكدة أن التنوع يصب فى صالح المشاهد ويقدم النمط الدرامى بشكل أفضل.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة، وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.