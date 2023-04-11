مروان حماد يكشف تفاصيل إقامة معرض فيصل للكتاب وسر تنظيمه في رمضان

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الكاتب مروان حماد، مدير الإدارة العامة للمشروعات الثقافية والأنشطة بالهيئة العامة للكتاب، تفاصيل تنظيم معرض فيصل للكتاب في منطقة الطالبية وسر إقامته في شهر رمضان.



وأوضح مروان حامد أن معرض فيصل للكتاب، حالة رمضانية بامتياز بدأت قبل أكثر من 10 سنوات وكان الهدف أن يكون وسط الجمهور الأكبر داخل مصر من خلال الأماكن التي تحتوي على فئات هي الغالبية من المجتمع المصري.



وأشار مروان حماد إلى أن معرض فيصل محلي وليس دولي، ينظر للأسر المتوسطة؛ فيقدم ما يوازي وما يواكب هذه الطبقة التي نتعامل معها.



وأضاف خلال استضافته مع الإعلامية لميس

سلامة مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن معرض فيصل ليس مرتبطًا بمكان معين فيمكن انتقاله لأماكن أخرى خلال رمضان الذي ارتبط تنظيمه بالشهر الكريم، مردفا أن الهدف من إقامة المعرض تحقيق العدالة الثقافية التي تمثل الحياة الكريمة داخل ربوع مصر من خلال تنوع الأنشطة الثقافية داخله وتقديم وجبة ثقافية متكاملة بجانب كونه معرضًا للكتاب.