"الكتيبة 101" الحلقة 19 يتصدر التريند بعد القبض على العقل المُدبر للتنظيم

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت الحلقة 19 من مسلسل "الكتيبة 101" التريند خلال الساعات الماضية على تويتر وجوجل، وذلك بعد نجاح الرائد نور بعملية القبض على حكيم، ويخبره المقدم خالد أنه يريده حيا، مؤكدًا أنه أطلق على العملية اسم الشهيد هاني نبيل، وبالفعل تنجح قوات الجيش في القبض على حكيم وتسلمه إلى القيادات.

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وتعد العملية هي الأولي للرائد نور صلاح العزب (عمرو يوسف) بعد عودته إلى عمله مرة أخرى في الكتيبة 101 بعد علاجه من الإصابة.

كما رصد رجال الأمن مكالمة لـ أبو دعاء زعيم التنظيم مركزها في جنوب العريش، وبالتالي يتأكد المقدم خالد (آسر ياسين) من مكان زعيم التنظيم الإرهابي.

ويطلب المقدم خالد، صورًا جوية لتلك المنطقة، بالإضافة إلى رصد للتحركات بها على مدار 24 ساعة ويخبر قيادات القطاع أن أبو دعاء متواجد في بيت داخل مزرعة بالعريش وتم نقل 45 عنصرًا في البيوت المحيطة به.

تفاصيل مسلسل الكتيبة 101 وأبطالها:

يجسد بطلا العمل الفنان آسر ياسين والفنان عمرو يوسف، دوري ضابطين في القوات المسلحة، والتركيز على

إظهار الجوانب الإنسانية لجنود كتيبة 101 وعلاقة الصداقة التي تجمع بينهم.

تعرض الحلقات في تمام الساعة 8:45 مساءً، وتعاد الحلقة مرة أخرى في تمام الساعة 3:00 صباحًا.

تعود أحداث الحلقة الأولى في 2014، إذ رصدت المشاهد قصة نجاح قوات الأمن المصري في قتل الإرهابي توفيق فريج أثناء عملية التطهير التي يقوم بها الجيش.

يجسد بطلا العمل الفنان آسر ياسين والفنان عمرو يوسف، دوري ضابطين في القوات المسلحة، والتركيز على

إظهار الجوانب الإنسانية لجنود كتيبة 101 وعلاقة الصداقة التي تجمع بينهم.

المسلسل تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، بطولة عدد كبير من الفنانين، في مقدمتهم عمرو يوسف وآسر ياسين وأحمد صلاح حسني وليد فواز ووفاء عامر.

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