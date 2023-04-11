"ضرب نار" الحلقة 19 تتصدر التريند بعد مواجهة جابر ومهرة

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر مسلسل "ضرب نار" الحلقة 19 تريند تويتر وجوجل، بعد اشتعال أحداثه حيث نجحت عملية تهريب السلاح الأولى التي قام بها جابر (أحمد العوضي)، وتسلميه إلى رجاله أنور (أحمد بدير).

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وعندما وصل إلى أنور أخبره أنه لا يحتاج إلى المال ولكنه بحاجة إلى عربية، ليمنحه إياها أنور، كما تتطور علاقته بنوسة (دنيا المصري) بائعة الكبدة ويقوم بإيصالها إلى المنزل.

وتضمنت الحلقة مشاهدة جابر لمهرة وهي ترقص مع زيدان فى أحد أماكن السهر الليلية وكان سيصطدم بها إلا أن صديقه أبعده وأخرجه من المكان قبل أن يقسو على مهرة.

يُعرض مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، عبر شبكة قنوات ON بشكل حصري والإعادة على قناة ON DRAMA الساعة 8:15، التي تأتي بتردد 11861 رأسي خلال شهر رمضان، كما يتم عرض حلقات المسلسل عبر منصة WATCH IT الرقمية، كما يتم عرض المسلسل على قناة on.

تفاصيل مسلسل "ضرب نار"

يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد

من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبللغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان

على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

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