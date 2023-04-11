التنسيق الحضاري يقيم معرض ذاكرة المدينة عمارة وعمران القاهرة في الهناجر

ياسر رشاد - القاهرة - يقيم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وبرئاسة المهندس محمد أبو سعدة، وبالتعاون مع المجلس الاعلي للآثار معرض ذاكرة المدينة عمارة وعمران القاهرة ١٨٨١ إلى ١٩٥٤، وهى نتاج أعمال لجنة حفظ الآثار العربية آنذاك.

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ويقام المعرض الذى يأتى احتفالاً باليوم العالمي للتراث، في الفترة من ١٦ إلى ١٨ إبريل ٢٠٢٣ بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا.

تقوم فكرة المعرض على عرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية القديمة والنادرة للمباني التي قامت لجنة حفظ الآثار العربية بحصرها بأمر من الخديوي توفيق لحفظ الآثار وترميمها والحفاظ على المحيط العمراني لها كما يعرض المعرض لدور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في الحفاظ على التراث العمراني والمعماري وجهوده في تسجيل التراث وترميمه.