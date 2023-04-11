رغم ثروته طائلة.. بساطة غرفة نوم ايلون ماسك تصدم المتابعين!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 12:50 مساءً - رغم ثروته الضخمة والتي وضعته في مرتبة أغنى انسان على وجه الارض، غير ان صورة متداولة لغرفة نوم الملياردير الامريكي ايلون ماسك شكلت صدمة لكثير من المتابعين على مواقع الانترنت بسبب بساطتها.

فقد نشر احد الحسابات صورة لغرفة ظهر فيها فراش بسيط وعلق عليها كاتبا: “تبلغ ثروة ايلون ماسك 188 مليار دولار.. أحد اغنى الناس في العالم وهذه غرفة نومه” .

بدوره اكد ايلون ماسك صحة الصورة حيث علق عليها كاتبا: “ليس خاطئًا تمامًا. نمت على أريكة أحد الأصدقاء نهاية الأسبوع الماضي.”.

يذكر أنه ووفقا للقائمة السنوية الخاصة بـ”فوربس”، فقد أصبح ماسك في المرتبة الثانية بثروة تقدر بنحو 180 مليار دولار، خلف الفرنسي برنارد أرنو رئيس مجلس إدارة “مويت هنسي لوي فيتون” الفرنسية، وتقدر ثروته بنحو 211 مليار دولار.

وذكرت المجلة أن ثروة أرنو زادت العام الماضي بأكثر من 50 مليار دولار، مستفيدا من العوائد الضخمة التي حققتها مجموعة السلع الفاخرة، التي تضم “لوي فويتون” و”كريستيان ديور” و”تيفاني آند كو”.

في المقابل، تراجعت ثروة ماسك نحو 39 مليار دولار بسبب الضغوط التي شكلتها صفقة استحواذه على “تويتر”.