شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح حفل فاطمة عادل وشقيقيها محمد وحنان ضمن ليالى هل هلالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق حفل الفنانة فاطمة عادل بمسرح ساحة الهناجر للفنون أمس الاثنين نجاحا كبيرا وتفاعلا من الجمهور، حيث قدمت باقة متنوعة من الأغانى الدينية والتراث الشعبى والسيرة الهلالية، منها "ياما دقت على الراس طبول، أنا فيه عيوب كثيرة، اليوستفندى استوى، التاجر اللى نزل السوق، إن كنت لي وأنا لك، مدد يا رسول الله".

وكانت مفاجأة الحفل مشاركة الفنان محمد عادل وحنان عادل، بالغناء مع الفنانة فاطمة عادل، حيث تغنوا معا بأغانى من السيرة الهلالية وتراث فنان الشعب الحاضر الغائب "سيد درويش"، وكان تفاعل الجمهور مع كل فقرات الحفل كبيرا، ورددوا معهم الغناء، وكانت أغنية "يا حلاوة أم اسماعين في وسط عيالها" التي شارك فيها فاطمة شقيقيها محمد عادل وحنان عادل كلها بهجة واستقبلها الجمهور بالتصفيق وتفاعل معها بشكل كبير، وكانت ختام الحفل الذي رفع لافتة كامل العدد في مسرح ساحة الهناجر بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.

ليالى "هل هلالك" فى موسمها السابع خلال شهر رمضان، ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال ويُقدم يوميا سهرات فنية ثقافية متنوعة ما بين حفلات غنائية وفقرات من السيرك القومي، وورشة فنية للأطفال، كما قُدم احتفال كبير بذكري العاشر من رمضان كُرم خلاله الكينج محمد منير والفنانين صبري فواز ومحمد رياض وبيومى فؤاد، وأحيت الحفل المطربة ريهام عبد الغفور، كما قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية، وفرقة رضا عدد من رقصاتها الشهيرة .

ويشارك فى ليالى "هل هلالك" البيت الفنى للمسرح، ويقدم يوميا ضمن لياليها أوبريت "الليلة الكبيرة" رائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، ويشار إلى أن برنامج "هل هلالك 7" يقام فى الثامنة والنصف مساء يوميا، فى الفترة من 8 رمضان حتى 22 رمضان، الموافق 30 مارس حتى 13 أبريل، ومفتوح مجانا للجمهور كخدمة فنية وثقافية للمواطن المصرى .