شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية نقدية خاصة لمسلسلى "تحت الوصاية" و"جت سليمة" فى تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغطية خاصة لمسلسلين من مسلسلات دراما رمضان 2023 وهما : تحت الوصاية للنجمة منى زكى، وجت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم قدمها الكاتب الصحفى والناقد الفنى جمال عبد الناصر مع الناقدة الفنية علا الشافعى مدير تحرير ”الخليج 365” عبر تليفزيون الخليج 365.

فى البداية قال جمال عبد الناصر : مسلسل "تحت الوصاية" حقق نجاحا وشغفا لدى المشاهدين منذ الحلقة الأولى لأنه مسلسل اهتم بالتفاصيل، وقالت الناقدة علا الشافعى إن منى زكى تألقت فى تقديمها شخصية جديدة واهتمامها بالتفاصيل على مستوى الشكل الخارجى والداخلى كان ملفتا جدا ومبهرا، فهى ممثلة لديها قدر من النضوج يزيد عاما بعد عاما، والمخرج محمد شاكر خضير يقدم أروع أعماله هذا العام، ومسلسل " تحت الوصاية" من أروع مسلسلات دراما 2023.



علا الشافعي وجمال عبد الناصر

أما مسلسل "جت سليمة" فقالت عنه علا الشافعي: من المسلسلات شديدة التميز، والأطفال مستمتعة بالمسلسل والاستعراضات جزء مهم في العمل ودنيا لها حضور خاص، وكل الممثلين معها خالد الصاوي وهالة فاخر ومحمد سلام وكل الممثلين مبهرين، وتيمة سندريلا تيمة جاذبة فالمسلسل كأنه تعويض لدراما الف ليلة وليلة التى كانت وجبة أساسية فى دراما رمضان منذ سنوات.

وقال جمال عبد الناصر: هذا المسلسل يعد من المسلسلات التى تصنع بداخل من يشاهده حالة بهجة، ودنيا سمير غانم ممثلة شاملة تستطيع تقديم كل الألوان وتمتلك كل أدوات الممثل، ولذلك فالمسلسل مبهر، ولديه جمهور خاص يشاهده.