شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة "زاهية" مسلسل الكتيبة 101 في السباق الرمضانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الفنانة القديرة لبلبة واحدة من أهم وألمع نجوم جيلها، واعتدنا عليها دومًا تلعب الأدوار التي تخطف القلوب وتأسرها منذ بداية ظهورها، وهذا ما فعلته فينا "زاهية" في الكتيبة 101، فـ استطاعت أن تضحكنا وتبكينا، وتضعنا في حالة انتظار وتأهب لما ستقدمه بعد.



لبلبة



لبلبة

"زاهية" في مسلسل الكتيبة 101، من أهم و"أخف" الشخصيات التي نتنظرها بصبر في حلقات العمل، علاقتها بـ ابنها نور أو عمرو يوسف في الكتيبة 101، من أهم العلاقات المحورية خلال العمل، فـ تجمعها به علاقة خاصة منذ أولى حلقات العمل، وبعد 18 حلقة من الكتيبة 101، لا تزال هذه العلاقة السلسلة، هي المفضلة.

فـ هذه العلاقة "الخاصة" تجسد علاقة الأم بـ وحيدها من "الأولاد"، تجسد الحب الخالص والحنان والخوف المستمر مهما كان عمره، وأضافت الحلقتان الـ 17 و 18، معنى أكبر لـ هذه العلاقة بين زاهية ونور.



لبلبة



لبلبة

خاصة مع إصابة الأخير، وإحساسها منذ بداية الهجمات على سيناء بأنه في خطر، فـ جعلتنا نشعر بكل ما شعرت بع، من خوف وقلق، ورعب عندما لم تعرف أي معلومات عنه، ومن ثم بالفرحة لـ رؤيته، وإطمئنانها عليه، وفى نفس اللحظة القلق من إصابته، مجموعة من الأحاسيس التي دفعتنا للأحساس بها.

و"هزارها" المستمر مع نور وعلاقته بالدكتورة آمنة "ميرنا نور الدين"، التي شعرت براحة عند رؤيتها وإطمئنانها على مستقبله، بالرغم من الإصابة.



لبلبة



لبلبة

ولـ هذا فـ اسم لبلبة في الكتيبة 101، هو في الحقيقة وصف لها، هي "زاهية"، التي أعطت للعمل معنى إنسانى، وحب من نوع مختلف، مع أي علاقة من علاقتها بـ عائلتها طوال الكتيبة 101، ولكن خاصة مع نور.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، لبلبة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، بهاء ثروت، عمر زهران، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.