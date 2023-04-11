شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي: شخصيتى في مسلسل "جعفر العمدة" تمثل عمود البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة هالة صدقى في تصريحات لـ"الخليج 365" إنها مبسوطة بردود الأفعال التي تلقتها على شخصية وصيفة التي تقدمها من خلال مسلسل "جعفر العمدة" الذى يعرض حاليًا خلال الماراثون الرمضانى وحقق نجاحًا كبيرًا.

وأضافت شخصيتى في العمل تعتبر من أفضل الشخصيات التي قدمتها في مشوارى الفني بما تحمله من تطورات كبيرة في الأحداث بالإضافة إلى أن لها طابع كوميدى، وتم صياغة السيناريو الخاص به بطريقة محكمة وأحداثه مليئة بالمفاجآت.

وأشارت شخصية وصيفة شخصية غريبة عن شخصيتها الحقيقية، فهي مختلفة وقوية وتمثل عمود البيت وهي موجودة في كل بيت مصري.

ويعرض مسلسل "جعفر العمدة" يومياً خلال شهر رمضان بشكل حصرى على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والاعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، لديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة)، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، عماد صفوت، أحمد عبد الله.