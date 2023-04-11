شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يحيي حفلاً غنائيًا فى دار الأوبرا اليوم ضمن سهرات رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم مدحت صالح حفلاً غنائيًا ضمن السهرات الرمضانية اليوم الأربعاء، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك بمصاحبة فرقة المايسترو عمرو سليم الموسيقية، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من اغانيه القديمة والحديثة.

ويقدم الفنان مدحت صالح تتر مسلسل "حضرة العمدة" بطولة النجمة روبي، الذى يعرض حاليًا في السباق الرمضاني حصريًا على شاشة قناة "الحياة"، وهو من كلمات التتر الشاعر الغنائي الكبير أيمن بهجت قمر، ومن ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

"حضرة العمدة" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم وهم روبي، سميحة أيوب، أحمد بدير، صلاح عبد الله، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، أحمد رزق، دينا، إدوارد، محمود عبد المغني، شادى مقار، بسمة، وفاء عامر، كريم عبد الخالق، إيهاب فهمي، نهلة سلامة، مصطفى حشيش، محمد الصاوي، جميل برسوم، لطفى لبيب، صولا عمر، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

يذكر أن مدحت صالح أحيا مؤخرا حفل ختام القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة صوليست البيانو، الفنان عمرو ‏سليم، والفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو، أحمد ‏عامر، حيث قدمن مجموعة من أغانيه.‏

يحيي النجم مدحت صالح حفل غنائي ضمن السهرات الرمضانية غدا الأربعاء، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك بمصاحبة فرقة المايسترو عمرو سليم الموسيقية، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من اغانيه القيمة والحديثة.