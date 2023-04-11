“اقعده في البيت”… محمد الباز يكشف حقيقة غيرته من عمرو اديب.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 08:55 صباحاً - نفى الاعلامي المصري محمد الباز إن يكون هجومه المستمر على مواطنه الإعلامي عمرو أديب نابعا من الغيرة منه.

وخلال لقائه مع برنامج “العرافة” مع الإعلامية بسمة وهبة قال محمد الباز “مينفعش أغير من نجاحه، حيث يقدم التوك شو منذ 30 سنة، لكن عمرو أديب أفضل بحكم العمر في المهنة، أما أنا فأقوم بتقديم التوك شو من 6 سنوات على الأكثر”.

أما فيما يتعلق بالمقارنة بينهما قال الباز “المقارنة يلزمها المعايير منذ المدة والإمكانيات التي نعمل بها، ولو توفرت لدي إمكانياته هقعده في البيت، آه والله، عمرو أديب نجم أكتر مني بسبب طول المدة اللي اشتغلها”.

وخلال اللقاء حدث الإعلامي محمد الباز عن تصريحه السابق عن الشيخ محمد متولي الشعراوي والذي أثار انتقادات واسعه بعد أن وصفه بأنه كان المطبل الأعظم.

وقال محمد الباز إن الشيخ الشعراوي ليس شخصية مقدسة ولا فوق النقد.

وأضاف الباز ” الشيخ الشعراوي له كل التقدير والاحترام لأنه اجتهد وفسّر وقدّم للناس علما، لا أرى في انتقاداتي له أي تجاوز، فما قاله الشيخ الشعراوي منتج بشري يخصه ولا يحظى بأي قداسة فما قاله ليس نصا قرآنيا.