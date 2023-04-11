شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد ضيف شرف فيلم ابن الحاج أحمد مع شيكو فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان بيومى فؤاد كضيف شرف في أحداث فيلم ابن الحاج أحمد بطولة النجم شيكو والمقرر عرضه في السينمات خلال موسم عيد الفطر المقبل 2023، حيث ظهر بيومى في خلال البرومو مرتديًا جلباب فلاحى ويتحدث عن الفنان بيومى فؤاد.

فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، صبرى فواز، محمد لطفى، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وشارك فى السيناريو فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى، ويسجل الفيلم البطولة المطلقة الأولى لشيكو في السينما بمفرده بعيدًا عن هشام ماجد، كما يعود به إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه فيلم "قلب أمه" عام 2018،

قال الفنان بيومى فؤاد خلال برنامج أنا والقناع، المذاع على قناتى CBC و الحياة، إن لديه 3 أبناء، وتربيتهم تربية جيدة يعود الفضل فيها لزوجته، موضحا أنه أغلب الوقت يتواجد خارج المنزل لأنه يقدم أكثر من عمل درامى وسينمائى في السنة.

وأضاف الفنان بيومى فؤاد، أن الكثير من المنتجين يلحون عليه من أجل أن يوافق على المشاركة في الأعمال، موضحا أنه لا يقصد بذلك أنه ممثل فريد من نوعه ولكنه يقدر المنتجين أصدقاءه ولا يرفض لهم طلب، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الفنانين الذين يقدمون عمل واحد ولكن لديهم شعبية كبيرة أمام الجمهور موضحا أنه يريد أن يقلل الأعمال الذى يقدمها في العام حتى يتواجد في بيته .

وفى سياق آخر يشارك بيومى فؤاد في أكثر من مسلسل يعرض في شهر رمضان الجارى، الأول الكبير أوى 7 مع النجم أحمد مكى وإخراج أحمد الجندى على قناة ON، وكذلك مسلسل جت سليمة" المكون من 15 حلقة، مع دنيا سمير غانم وإخراج إسلام خيرى ويعرض على قناة CBC ومنصة، كما يظهر كضيف شرف في مسلسلى "جعفر العمدة" و"سره الباتع.



بيومى فؤاد