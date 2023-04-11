شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض الحلقة 21 من مسلسل سره الباتع على قناتى ON والحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة 21 من مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف والمستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف ادريس، اليوم الساعة 7.30 مساء والاعادة الساعة 6.15 صباحاً والساعة 11.15 صباحاً، وعلى قناة ON دراما الساعة 6.15 مساء والاعادة الساعة 3 صباحاً والساعة 9.15 صباحا.

وتعرض الحلقة على قناة الحياة الساعة 12 منتصف الليل والاعادة الساعة 8 صباحاً وعلى قناة الحياة دراما الساعة 8.45 مساء والاعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً بجانب العرض على منصة watch it الساعة 6.30 مساء.

مسلسل سره الباتع من بطولة أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدنى، حنان مطاوع، حسين فهمى، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالى، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسنى، ناهد رشدى، أيمن عزب، أيمن الشيوى، مفيد عاشور، مجدى فكرى، محمد الصاوى، ميسرة، صبرى عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمى، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدى سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومى، السورى نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الاتربى، ميدو عادل، ألحان المهدى، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هانى، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمى جلال، عمرو موسى، فاروق خالد، عمرو عمروسى، محمود عزازى، محمود الشرقاوى، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمى، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكى، بيومى فؤد، شريف الدسوقى، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامى طارق العوضى.

وتدور الأحداث حول الشاب الذى يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود فى إحدى قرى الريف المصرى، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما فى مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهى وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط فى يده، ولكن يقع الجنود فى ورطة عندما يقوم الشباب فى القرى التى يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".