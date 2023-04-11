شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد محمد سيد عبد الرحيم ينضم لقائمة الناخبين الدوليين لجوائز جولدن جلوب الـ81 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية HFPA المشرفة على جوائز الجولدن جلوب، عن اختيار الناقد محمد سيد عبد الرحيم لعضوية لجنة المصوتين الدوليين لجوائز الجولدن جلوب السنوية الـ81، ومن المقرر إقامة حفل تسليم الجوائز في السابع من يناير 2024، وذلك بالإضافة إلى رامي نوار الزميل والكاتب الصحفي باليوم السابع، وياسمين شحاتة رئيس تحرير ومؤسس مجلة enigma، ومحمد عوض.

وتحظى لجان تحكيم جوائز الجولدن جلوب بسمعة مرموقة بين صناع السينما والتلفزيون في أمريكا والعالم منذ تأسيسها على يد رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية عام 1944. وتعد جوائز الجولدن جلوب من أعرق وأهم الجوائز الدولية في صناعة السينما والتليفزيون الأمريكية والعالمية، ويتنافس على جوائزها كل من عمالقة الشاشة، والمواهب الجديدة إذ يعتبرونها بمثابة المؤهل للفوز بجوائز الأوسكار.

الناقد محمد سيد عبد الرحيم، عضو الاتحاد الدولي لنقاد السينما (الفيبريسي)، وعضو مجلس إدارة جمعية نقاد السينما المصريين، اختير عبد الرحيم لعضوية لجان تحكيم عدة مهرجانات دولية، بالإضافة إلى عمله مديرًا فنيًا لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، ومديرًا فنيًا لمهرجان شرم الشيخ السينمائي، ومبرمجًا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ومهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة، ومهرجان الإسكندرية لسينما البحر الأبيض المتوسط.

ويكتب عبد الرحيم في العديد من الجرائد والمجلات المتخصصة والمواقع الالكترونية في الشأن السينمائي، بالإضافة إلى مؤلفاته السينمائية ومن بينها كتاب "المتمرد.. خيري بشارة" ضمن منشورات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.