شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض الحلقة 20 من مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة 20 من مسلسل حضرة العمدة للنجمة روبى اليوم على قناة الحياة الساعة 8:15 مساءً، والإعادة 2:30 صباحا، و10:30 صباحا، و4:30 مساء، وتعرض على قناة الحياة دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 8 صباحاً والساعة 2.15 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 8.30 مساء.

مسلسل حضرة العمدة، يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الذى يصل عددهم لأكثر من 30 فنانا وفنانة فى مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبد المغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد.

تدور أحداث مسلسل "حضرة العمدة" حول "صفية عارف الفارس" والتى تجسدها النجمة روبي، التي تفوز بمنصب العمدة، فى إحدى القرى التى تحمل اسم "تل شبورة" وهى قرية رمزية، وتواجه "صفية" انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة فى أوائل الأربعينات منصبًا كان حكرًا على الرجال، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع، ومن خلال المسلسل يتم مناقشة قضايا اجتماعية واقعية كثيرة وكيفية إيجاد حلول لها أبرزها ختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات وغيرها.

وضع الموسيقى التصويرية ورباعيات المسلسل الموسيقار شادى مؤنس، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج المنفذ محمد البساوي، ومن إخراج عادل أديب.