شكرا لقرائتكم خبر عن نور وآمنة علاقة حب وسط النيران في مسلسل الكتيبة 101 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشأت قصة حب "شبه مستحيلة"، ما بين نور "عمرو يوسف"، والدكتورة آمنة "ميرنا نور الدين"، منذ بداية لقائهما، خاصة أن آمنة تمكنت من خطف أنظار نور، الذى كان يحاول الهرب من المحاولات المتكررة من "عرايس" والدته زاهية "لبلبة"، فى مسلسل الكتيبة 101.



الكتيبة 101



الكتيبة 101

وبالرغم من الصعاب التي تواجهها هذه العلاقة إلا أنه في الحلقة الـ 18 - قبل الماضية - من مسلسل الكتيبة 101، وصلت العلاقة إلى أعلى أمكانها، بعد أن تعاملت آمنة مع عائلة نور، وأكدت له حبها له، الذى لا تريد أن تتخلى عنه، بالرغم من محاولاته لأبعادها عنه، بسبب صعوبة عمله.

وبالرغم من أنه تفصلنا حلقتين على نهاية مسلسل الكتيبة 101، ألا أننا بالتأكيد سنشاهد مشاهد جديدة "رومانسية"، وسط النيران التي تواجه أبطال العمل، لتهدئه أجواء المسلسل.



الكتيبة 101



الكتيبة 101



الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، لبلبة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، بهاء ثروت، عمر زهران، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.