حفيدتا هيفاء وهبي تخطفن القلوب في أحدث ظهور.. كبرتا و”رهف” تُشبه جدتها بشكل كبير!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 02:51 صباحاً - لاتزال زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تلفت الأنظار وتثير التساؤلات حولها فور كل ظهور لها، إذ تجذب صانعة المحتوى وابنة الفنانة اللبنانية الأنظار دومًا لملامحها المتشابهة بشكل كبير مع الفنانة، فضلًا عن جمالها اللافت، خاصة ظهورها مع طفلتيها أحفاد «هيفاء» اللاتي يتمتعن بجمال وبراءة كبيرة.

حفيدتي هيفاء وهبي

وقبل أيام، قامت البلوجر الشابة زينب فياض، إبنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بمشاركة، متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بإطلالة رمضانية مع بناتها “دانييلا ورهف”.

وجاءت التعلقيات ايجابية لناحية جمال الوالدة والفتاتين، واعتبر الجمهور انّ الصغرى “رهف” اصبحت تشبه جدتها هيفا بشكل كبير

علاقة هيفاء وهبي وابنتها زينب فياض

من ناحية أخرى كانت العلاقة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وبنتها الوحيدة زينب نصر فياض غير مستقرة، بمعنى أنه أصبحت إبنتها تنتقم من والدتها ولكن بطريقة غير مباشرة وذلك بمحاولة كسب تعاطف جمهورها إليها لتستطيع أن تأخذ بثأرها من أمها هيفاء بعد أن تبرأت منها وقامت بتركها وهي طفلة حديثة السن.

ومنذ هذا الوقت حدثت القطيعة بين الثنائي، فترفض زينب رفضًا قاطعًا مقارنتهـا بوالدتها أو الحديث عنها، حتى أن الأخيرة لم تقدم دعم لابنتها خلال خضوعها لعملية جراحية الفترة الماضية.

وتقوم زينب بنشر صور ومقاطع فيديو لها ولبناتها ” حفيدات هيفاء وهبي” من وقت لآخر، وذلك لتكشف أمام العالم أن النجمة اللبنانية لديها بنت وأحفاد في الوقت الذي تتمنى أمها فيه أن يكون لها أسرة، وذلك على حد قولها.

ولمن لا يعرف الحاكاية: أنه فى بداية التسعينات قبل 19 عامًا، قامت الفنانة هيفاء وهبي بترك زوجها الكويتي وبنتها الوحيدة “زينب” وكانت وقتها طفلة صغيرة وذلك كان من أجل أن تلتحق بعالم الشهرة والمجد، وكان زوجها قد رفض أن تدخل مجال الفن فقامت بالإنفصال وذهبت لتحقيق حلمها الهام بالنسبة لها.

ابنة هيفاء وهبي: أشبه والدتي وهذه علاقتي بها

وكانت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، قد فاجأت الجمهور منذ عامين، خلال تسجيل صوتي لبرنامج «ET بالعربي»، إن والدتها هي الشخصية الأقرب إليها من الفنانات، ولصفاتها أيضًا

زينب فياض وعمليات التجميل

وتحظى زينب فياض بشهرة واسعة على إنستجرام في الوقت الحالي بعدما أجرت عدد من عمليات التجميل، ما جعل ملامحها تتغير كثيراً.

وتعرضت زينب فياض لاتهامات عدة بسبب إجراء عمليات تجميل لتصبح نسخة من والدتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، لكنها خرجت على حسابها وأكدت أن عمليات التجميل لم تغير ملامحها، وكتبت “كل عمر الو جمالو الخاص هيك من ربنا… يا ريت في تجميل يبيض سواد قلوب بعض المنفصمين”.

وشاركت مجموعة صور لها في السنوات العشر الماضية، وكتبت “جعلتموني أفعلها يا رفاق…وكمان ولا نقطة مكياج عادي أصلا كنت كتير صغيرة لا وماسكة نمر حقيقياً”.

هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها الـ 51

وكانت منذ أسابيع قليلة قد احتفلت هيفاء وهبي مع الأصدقاء والعائلة بعيد ميلادها الذي يوافق 10 من مارس، واختارت للمناسبة بنطلون بالأبيض والأسود مع توب قصيرة من دون أكمام باللون نفسه، واعتمدت تسريحة الشعر المتموج.

وأقيم الاحتفال في أحد مطاعم في العاصمة اللبنانية بيروت حيث تواجدت والدتها معها وشقيقتيها هنا وعليا وعدد من الأصدقاء، وشكرت هيفاء الدكتور روي مطران على الاحتفال الذي جمع أفراد العائلة، وقامت بتقطيع قالب الحلوى الضخم الذي كُتب عليه “الواحدة والوحيدة الديفا”.

حفل عيد الفطر في أبو ظبي

وتستعد المطربة اللبنانية هيفاء وهبي لإحياء أولى حفلات عيد الفطر القادم وذلك يوم 22 من شهر إبرايل والموافق ثاني أيام عيد الفطر.

الحفل يقام داخل فندق انتركونتيننتال بأبو ظبي، ومن المفترض أن يتم طرح التذاكر خلال أيام قليلة من الآن.

أحدث أعمال النجمة هيفاء وهبي

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي، فيديو كليب أغنية “تيجي” التي طرحتها عبر قناتها بموقع الفيديوهات “يوتيوب“.

أحدث أعمال هيفاء وهبي «فيلم رمسيس باريس» وجسدت خلال أحداثه دور فتاة شعبية تدعى حنين، تضطر للسفر إلى أوروبا وتواجه صعوبات.

شارك في الفيلم عدد من النجوم، أبرزهم محمد سلامة، محمد أسامة أس أس، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، محمود حافظ، مصطفى البنا، التونسية سميرة مقرون.

كما شاركت هيفاء وهبي في مسلسل “أسود فاتح” بطولة: “معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف.

المسلسل من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

الخليج 365

الخليج 365