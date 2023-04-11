وأخيرًا.. الكشف عن هوية “شيخ العرافين” الذي يفضح أسرار النجوم والمشاهير في برنامج بسمة وهبة!! – صورة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 02:51 صباحاً - يتساءل عدد كبير من المشاهدين عن هوية وحقيقة شخصية شيخ العرافين الذي يتم تقديمه في برنامج العرافة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناتي النهار والمحور بعد صلاة المغرب مباشرة وأثار ردود فعل واسعة بعد الحلقات وخاصة حلقة حسن شاكوس وغيرها.

من هو شيخ العرافين؟

مصدر كشف عن هوية مقدم الشخصية عبر فقرات البرنامج وهو الصحفي محمد معوض، الذي يعمل مديرا لتحرير البرنامج، كما أنه يعمل أيضا مديرا لتحرير برنامج 90 دقيقة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة المحور لمدة ثلاث أيام أسبوعيا، كما عمل من قبل مديرا لتحرير برنامج صباح دريم وبرنامج صباح الخير يا مصر وعدد من البرامج.

برنامج العرافة مع بسمة وهبة – 2023

وبحسب مصادر قريبة من البرنامج، فإن معوض قام بدور شيخ الحارة أيضا خلال البرنامج الذي قدمته الإعلامية عبر قناة القاهرة والناس منذ 4 سنوات وحقق انتشارا ملحوظا في تلك الفترة.

الصحفي محمد عوض مؤدي شخصية “شيخ العرافين”

وأكدت المصادر أن معوض يبذل مجهودا كبيرًا في جمع المعلومات الخاصة حول الضيف وخاصة المعلومات التي لا يعرفها أحد من خلال الاستعانة بمصادر قريبة من المصدر ومن خلال صحفيين على علاقات طيبة بالمصادر وغيرها من الطرق التي تمكنه من الحصول على المعلومات، كما يعتمد على تغيير صوته من خلال مهندس الصوت بالاستوديو.

وأنهي البرنامج تصوير حلقات شهر رمضان، حيث تم عرض 18 حلقة ويتبقي حلقتين للدكتور محمد الباز وحلقتين للإعلامي محمد علي خير وعدد آخر من الحلقات لتصل عدد حلقات البرنامج إلى 28 حلقة.​

بسمة وهبة تتصدر الترند بسبب محمد فؤاد

من ناحية أخرى، تسببت أغنية الفنان محمد فؤاد “طمني عليك” في انهيار الإعلامية بسمة وهبة باكية، خلال تقديمها حلقة من برنامجها “العرافة” عبر قناة المحور، استضافت فيها محمد فؤاد.

وفوجئت بسمة وهبة بغناء محمد فؤاد هذه الأغنية التي أثرت فيها، وظهر عليها الانفعال لدرجة أنها طلبت منه التوقف عن الغناء قائلة “كفاية”، قبل أن تستسلم لدموعها.

ونشرت بسمة وهبة عبر حسابها في موقع “إنستجرام” مقطع فيديو علقت فيه على بكائها قائلة: “بص يا محمد يا فؤاد أنا بجد مش مسامحاك ومتشكرة ليك لان الأغنية بقيت اسمعها وعايزة أقول للسادة المشاهدين أن أغنية ممكن تكسر البني آدم من جوة، وتحسسه بحزن شديد، زمان الأغنية دي لما كانت بتشتغل مكنتش بحس بالضعف ده ولا بكسرة القلب ده والحزن ده لكن أنا كبرت في السن، كل ما أكبر كل ما مشاعري بتكبر”.

وتابعت: “بحب ولادي وواحشني، بحلم اني اشوفهم وسعيدة لما بشوفهم، مش مسامحة انك اتكيت على الحتة دي ودموعي تنزل مش هو ده الصح زعلانة منك، مدربة نفسي، الاغنية شغالة، كلمات الأغنية صعبة للي مفتقد شخص، ولادي لما بيوحشوني بروح على صورهم واشوفها عشان تصبرني وانا ولادي مش عايشين معايا من صغرهم كل واحد في بلد، انا كبرت وعرفت دلوقت اني كبرت لان مشاعري مش بتتحمل، بيوحشوني أكتر من الأول وبشتاق لهم اكتر من الاول ونفسي أعيش معاهم اكتر من الاول”.

واختتمت بسمة وهبة تعليقها قائلة: “أنا لولا اني بحترم المحطة كنت سبت الحلقة بس انا كملت الحلقة، ومش مسامحاك يا محمد يا فؤاد ولا مسامحه كل واحد تآمر معاك عارف نقطه ضعفي”.

برنامج «العرافة»

ويعد برنامج العرافة واحدًا من أشهر البرامج في مصر وهو امتداد لبرامج تقدمها بسمة وهبة في رمضان من كل عام.

ويعتمد برنامج العرافة على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

نجاحات الموسم الأول لبرنامج العرافة

وحقق الجزأين الأول والثاني من برنامج العرافة، نجاحًا كبيرا منذ عرض الموسم الأول في رمضان 2021، واستضافت في هذا الموسم عدد من الفنانين والنجوم والرياضيين، مثل المخرج محمد سامي، الفنان سعد الصغير، ريم البارودي، محي إسماعيل، مي عمر، مايا دياب، وآخرين.

كما استضافت باقة من النجوم في الموسم الثاني، من بينهم الفنانة إلهام شاهين، انتصار، بدرية طلبة، أشرف زكي، الإعلامي طوني خليفة، عصام الحضري، مصطفى درويش، وآخرين.

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