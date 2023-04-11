شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو الحلقة 19.. المعلم عوض يوافق على زواج ابنته من شحاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورت أحداث الحلقة 19 سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، إذ واجه طه القماش فاطمة بسبب موافقتها على الزواج من رشاد، ويذكرها بأنه ابن حسونة الحرامي، وكان يكره صالح زوجها السابق والغائب، لكنها تخبره بأنه طيب ولم ترى منه أي شيء سيئ.

فيما يعترض رشاد على وقوف فاطمة مع طه القماش بدعوى أنه رجل غريب ويغار عليها، وتوافق على طلبه، وفي مشهد آخر يطلب عبد الغني من والده شحاته أموال لكي يطور المحل، ويدخل المعلم عوض ويخبر شحاتة بأنه يوافق على زواج ابنته منه.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.