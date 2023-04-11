شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة الحلقة 19.. نهلة سلامة تخطط لسقوط روبى عن طريق اللجان الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 19 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، العديد من الأحداث، حيث شنت نعمات "نهلة سلامة" حربا على صفية "روبي" من خلال اللجان الإلكترونية، وبدأت تنشر منشورات تدعو لسقوطها لأنها تدعو للفحشاء، واعترضت بنتها روفيدة "صولا عمر"، على ما تفعله كما اعترض زوجها كذلك "إيهاب فهمي" خوفاً عليها لأنها بذلك تلقي بنفسها في الجحيم.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين ومعارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.