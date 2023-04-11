شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 19.. جابر يرى مهرة برفقة زيدان والأخير يكتشف عدم رغبتها فى الإنجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذهب جابر (أحمد العوضي) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 19 برفقة أنور (أحمد بدير) ورجاله إلى ملهى ليلي، ليرى هناك مهرة (ياسمين عبدالعزيز) برفقة زيدان (ماجد المصري) وهما يرقصان، ليغضب جابر بشدة، ويحاول التهجم عليهما ولكن يمنعه هشام المليجي، وتتغير ملامح مهرة بمجرد رؤيته، وعند عودتها هي وزيدان إلى منزلها يكتشف زيدان تناولها لأدوية منع الحمل دون علمه.

وفي وقت سابق ذهب جابر إلى فيلا زيدان ومهرة ويطلب من كوانة (هشام المليجي) مراقبتهما ومعرفة كل شئ عنها، وعن شغل زيدان وتحركات مهرة، كما قامت مهرة بافتتاح المصنع الخاص بها باسم "مهرة" وهو عبارة عن براند مصري للملابس.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.