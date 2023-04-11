شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة الحلقة 19.. وفاء عامر تبحث عن بعض الأوراق فى فيلا روبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل حضرة العمدة ، بطولة روبي، العديد من الأحداث، حيث ذهبت شلباية "وفاء عامر" لمنزل صفية "روبي" بالقاهرة، وكانت تبحث عن أوراق في مكتبها، وفي نفس الوقت وصلت صفية الصغيرة للفيلا بعد أن أرسلتها "روبي" لإحضار شيء ما، وعندما رأها زوج شلباية "محمد مهران" اتصل بها على الفور وأبلغها، فخرجت مسرعة من الفيلا دون أن تأخذ أي شيء.

مسلسل"حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين ومعارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.