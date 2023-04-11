الأجهر الحلقة 19| عودة أحمد صفوت إلى مصر

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة 19 من مسلسل "الأجهر" عودة أحمد صفوت، ومصطفى الأجهر "عمرو سعد" إلى القاهرة بعدما وزع على أهالي كينيا 2 مليون دولار.

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ويعود مصطفى الأجهر إلى القاهرة ومعه مبلغ يقدر ب 16 مليون دولار، في ظل دعم وصداقة كبيرة مع أحمد صفوت، ومن ناحية أخرى رفض الويشى العودة.



ويقرر أحمد صفوت "ميدا" فور عودته أن يطلق نولا بعد تجاوزها في حقه أمام أهل الحارة.

جدير بالذكر بأن مسلسل «الأجهر» يضم كوكبه ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره، ساره سلامه، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى

بهجت، محمود قابيل، عارفه عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى.

بالإضافة إلى نهله سلامه، ياسر الزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى، قصى الأمين وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم النجمة وفاء عامر وأشرف عبد الغفور وخالد زكى وباسم مغنية ورابى عمرو سعد وآخرون، تأليف ورشة ملوك المكونه من محمد فوزى وأحمد بكر وأحمد حلبة وأحمد عيد وإخراج ياسر سامى.