ليلة السقوط الحلقة 19| صبا مبارك توافق على الزواج من طارق لطفي

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الحلقة التاسعةعشر من مسلسل ليلة السقوط، المعروض على شاشات روتانا، زاكروس،lbc، العديد من الأحداث الفاصلة، منها موافقة الطبيبة جوانا، صبا مبارك على الزواج من الذباح،طارق لطفى، بعد إنقاذه من الاعدام فى اللحظات الأخيرة.

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واقنعتها صديقتها بنت القاضى أن تعتنق الاسلام وتوافق على مطالب الذباح حتى تضمن عودة شقيقها روفان وتضمن الأمان خلال تواجدهم بالموصل.



وعلى جانب آخر يظهر دور الصحفى قيس، باسم ياخور، النضالى فى التعامل مع المخابرات العراقية ، لكى يكون مراسلهم من الموصل والعمل على تحديد أماكن قادتهم حتى يتصيدهم الجيش العراقى.



وتستمر داعش فى تعليم الاشبال القواعد التكفيرية من خلال تدريبهم على قتل الأبرياء من أهالى الموصل وتعلم الرمى بالرصاص فيهم ، وتستمر الأحداث.



يذكرأن"ليلة السقوط" استغرق الإعداد له 3أعوام،

مأخوذ من قصص حقيقية لفترة اقتحام داعش للعراق فى الفترة من 2014 وحتى 2017 ، من انتاج شركة بلاحدود ل د. قيس الرضوانى،ومنتج منفذ محمد عشوب، تأليف الكاتب الكبير مجدى صابر.

ويشارك فيه أكثرمن ١٣٠ فنان وفنانة من كل دول العالم منهم طارق لطفي واحمد صيام، ومن سوريا باسم ياخور و كنده حنا، ومن الأردن صبا مبارك، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية أبرزهم جواد الشكرجي وخليل إبراهيم وذوالفقار خضروريهام البياتي وبيداء المعتصم، واخراج ناجى طعمى، مستشار اعلامى دينا دياب.