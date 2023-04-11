شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 19.. جابر يراقب زيدان ومهرة والأخيرة تفتتح مصنعها الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذهب جابر (أحمد العوضي) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 19 إلى فيلا زيدان (ماجد المصري) ومهرة (ياسمين عبدالعزيز)، ويطلب من كوانة (هشام المليجي) مراقبتهما ومعرفة كل شىء عنها، وعن شغل زيدان وتحركات مهرة.

كما تقوم مهرة بافتتاح المصنع الخاص بها "مهرة" وهو عبارة عن براند مصري للملابس، وأخبرت زيدان أنها ترغب في أن يكون أشهر براند مصري.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.