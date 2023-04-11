شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 4.. أحمد خالد صالح يطرد منى زكى من المنزل في منتصف الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة النجمة منى زكي، المذاع على قناتى DMC و DMC دراما ومنصة Watch it، قيام "زكريا" أحمد خالد صالح بطرق باب مسكن "حنان" منى زكى، ولكن أخبره ابنه من خلف الباب بعدم وجود والدته، وطلب منه "زكريا" أن يخبرها بأن تتصل عليه.

وبعد انتهاء منى زكى من الصيد عادت لمنزلها، وأخبرت ابنها باصطيادها للجمبرى، فيما ذهبت شقيقتها "سناء" مها نصار لها، وأثناء الجلوس بمنزلها، جاء "زكريا" أحمد خال صالح، وطلب منها مغادرة المكان إذا لم يكن هناك بطاقة، واضطرت إلى ترك المنزل في منتصف الليل والذهاب هي وشقيقتها إلى المركب بعدما تعثرت في الوصول لسمسار بسبب تأخر الوقت.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل تحت الوصاية

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.