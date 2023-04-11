شكرا لقرائتكم خبر عن جت سليمة الحلقة 4.. تعيين الموكوس فى اسطبل القصر تحت قيادة طاهر أبو ليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل جت سليمة الحلقة 4، قيام الموكوس "محمد سلام" بالعمل في اسطبل القصر، تحت قيادة طاهر أبو ليلة، وبالتزامن مع ذلك كانت سليمة تتدرب على الغناء والرقص لتتولي مسئولية كونها مطربة القصر وذلك تحت قيادة "اما نعيمة".

وشهدت أحداث المسلسل قيام دنيا سمير غانم "سليمة" بالتنكر في شخصية مطربة لتدخل قصر السلطان "طمعان" وتستطيع البحث عن شقيقها داخل القصر، حيث غنت أغنية "ارقصوا له" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع النابلسي، ومن تصميم مصمم الاستعراضات هادي عواضة، مقدمة استعراضا مبهجا لتقنع الجميع بأنها مطربة، وقامت بعد ذلك بالبحث عن شقيقها عمر إلا أن الحراس استوقفوا سليمة والموكوس.

مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، يعرض على قناة cbc الساعة 8.45 مساء والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحًا، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

تدور قصة جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

وغابت دنيا سمير غانم 3 سنوات عن دراما رمضان بعدما اعتادت على التواجد بعمل من بطولتها على مدار السنوات الماضية، إلا أنها غابت منذ تقديم آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبد العزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوى.