شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 19.. إبراهيم فايق يسخر من خسارة حزلقوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر حزلقوم "أحمد مكى" ضيف مع الإعلامى إبراهيم فايق فى حلقة من حلقة برنامجه جمهور الثالثة، لتحدث عن فريق الشرابية للشرابات الذى يمتلكه خلال أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل الكبير أوى 7.

وأحضر إبراهيم فايق فاروق سماحة ضيف معه في الحلقة، غريم حزلقوم وإتهامه على الهواء بأنه قام بإعطاء رشوة مالية لحكم المباراة.

وسخر فاروق وإبراهيم من خسارة فريق حزلقوم، وطلب فاروق سماحة من حزلقوم بالرهان عليه من جديد بمباراة ودية بعد شهر، ونتيجة الرهان سيكتب له النادي بيع وشراء،و لو خسر سيعطى له المزاريطة.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.