شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 19.. تحديد موعد زفاف نور وأمينة والخلافات تدب بالتنظيم التكفيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 19 من مسلسل الكتيبة 101 تحديد الضابط نور "عمرو يوسف" موعد زواجه وحفل زفافه من ميرنا نور الدين "أمينة" خلال جلسة مع العائلة في عشاء على النيل، أكد فيها الضابط نور أن زواجه سيكون بعد ثلاثة شهور.



ابو دعاء وابو اسامه

كما بدأت الخلافات تدب التنظيم ما بين أبو أسامة وأبو دعاء قيادات التنظيم، إذ بدأ الأول لا ينتمي بنفس الولاء إلى أبو دعاء، حيث طالبه الأخير بجمع الرجال من أجل ضربة كبرى دعائية.



عمرو يوسف وميرنا نور الدين

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري مهم في مدينة العريش بشمال سيناء.