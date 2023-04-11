شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 19 جعفر العمدة.. محمد رمضان يعد حماته بالانتقام من أولادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة بشماتة حماة الفنان محمد رمضان وفرحتها بالذل الذي تعرض له هو وأسرته أمام منطقة السيدة زينب خلال زيارتها له في الحبس .

وتوعد جعفر لها بأنه حال خروجه من الحبس سيقوم بقتل أولادها شوقي فتح الله وكارم فتح الله وأنه سينتقم منهم وما فعلوه بأسرته.

وشهدت الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة زيارة الفنان منذر رياحنة لمحمد رمضان الحبس، وقال له انا قعدت 7 سنين في السجن مفكرتش تزورني، وأنا زورتك بعد يومين من حبسك، وعاوز اقولك حاجة انا السبب في إجهاض دلال مراتك، وأنا اللي عارف مين خطف ابنك.

وصدمة كبيرة تعرضت لها عائلة الفنان محمد رمضان خلال الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة حيث ابلغ محامي الفنان محمد رمضان كل من والدته هالة صدقي، و"نعيم" الذي يجسد دوره الفنان عصام السقا، وزوجاته كل من ثريا وعايدة ودلال ونرجس أن وكيل النيابة أمر بتفريغ كاميرات مطار لبنان وأنه حال إثبات التهمة عليه سيتم الحكم عليه بالإعدام شنقا أو على أقل تقدير الحبس بالمؤبد .

وأمرت النيابة حبس الفنان محمد رمضان خلال أحداث الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة 4 ايام على ذمة التحقيق، بعد تورطه في قضية هيروين، حيث قام احد الأشخاص بوضع كيس مواد مخدرة في حقيبة جعفر اثتاء عودته من لبنان، وقال انه لا يعلم شئ عنها.

وأخبرت الفنانة زينة عائلة زوجها الفنان محمد رمضان، في بداية الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة أنه تورط في قضية مخدرات واحتجز في المطار، خلال عودتهم من لبنان، حيث قام أحد الأشخاص بوضع كيس مواد مخدرة في حقيبة جعفر دون علمه ليتم القبض عليه .

وظهر محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18 وهو يسرع في إجراءات العودة من مطار لبنان إلى مصر وعليه الغضب الشديد بسبب ما حدث لأهله في الحارة من سحل لشقيقه سيد على يد شوقي فتح الله وضرب لنسائه على يد كارم فتح الله .

دارت خناقة بين عائلة جعفر العمدة وأبناء حماده فتحى الله خلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة، في غياب الفنان محمد رمضان بسبب سفره لقضاء شهر العسل مع زوجته زينة، حيث قام سيد شقيق جعفر بسحب سكينة والنزول إليهم، وهجم على شوقي، إلا أن الأخير ضربه بشكل مبرح وقام بسحله في وسط الحارة قال: "دا أقل واحد في عيلة جعفر العمدة بسحله أهو"، وصفعه عدة صفعات .

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.