شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 4.. مها نصار تكتشف مراقبة دياب لها بفضل منى زكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة النجمة منى زكي، المذاع على قناتى DMC و DMC دراما ومنصة Watch it، اتصلت "سناء" مها نصار بشقيقتها "حنان" منى زكى، وأخبرتها بإنها تستقل القطار، وطلبت "حنان" منها أن تتفقد عربة القطار بحثاً عن "صالح" دياب، للتأكد من مرااقبته لها.

واستطاع صالح أن يغادر العربة سريعاً حتى لا تراه "سناء" وذهب للحمام، ورغم إن "سناء" لم تجد "صالح" إلا أن "حنان" طلبت منها أن تتفقد الحمام، وطلبت منها أن تجعل زوجها يتصل على هاتف "صالح" وبعدما رن هاتهف داخل الحمام، اكدت "سناء" لـ "حنان بأن "صالح يراقبها بالفعل.

وطلبت "حنان" من "سناء" أن تنزل محطة بورسعيد وليس دمياط، وهو ما نفذته "سناء" وقامت بسؤال أحد الأشخاص على مكان الميناء، حتى تضلل "صالح" ونجحت بالفعل في تضليله.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل تحت الوصاية

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.