شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 19.. القبض على فتحى عبد الوهاب بعملية تحمل اسم الشهيد هانى نبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة الـ19 من مسلسل الكتيبة 101 بتمكن القوات الخاصة من تنفيذ عملية تحت اسم الشهيد هانى نبيل، استطاعوا من خلالها الوصول إلى حكيم "فتحى عبد الوهاب" وقبضوا عليه، بنجاح كبير وقتل خلالها صديقه وابن عمه كمال "أحمد كشك".

كما تستعد القوات الجوية لتنفيذ ضربة كبيرة لتصفيى قيادي التنظيم التكفيرى أبو دعاء "بهاء ثروت"، وذلك بعد الوصول إلى إحداثيات مكانه.



عملية الشهيد هانى نبيل

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.



هانى نبيل

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري مهم في مدينة العريش بشمال سيناء.