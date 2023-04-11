الحلقة 19 جعفر العمدة.. مفاجأة كبرى في أول لقاء بين منذر رياحنة ومحمد رمضان

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة زيارة الفنان منذر رياحنة لمحمد رمضان في الحبس، وقال له: أنا قعدت 7 سنين فى السجن مفكرتش تزورنى، وأنا زرتك بعد يومين من حبسك، وعاوز أقولك حاجة.. أنا السبب فى إجهاض دلال مراتك، وأنا اللى عارف مين خطف ابنك".

وصدمة كبيرة تعرضت لها عائلة الفنان محمد رمضان خلال الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة حيث ابلغ محامى الفنان محمد رمضان كل من والدته هالة صدقى، و"نعيم" الذى يجسد دوره الفنان عصام السقا، وزوجاته كل من ثريا وعايدة ودلال ونرجس أن وكيل النيابة أمر بتفريغ كاميرات مطار لبنان وأنه حال إثبات التهمة عليه سيتم الحكم عليه بالإعدام شنقا أو على أقل تقدير الحبس بالمؤبد 25 عاما.

وأمرت النيابة حبس الفنان محمد رمضان خلال أحداث الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة 4 ايام على ذمة التحقيق، بعد تورطه فى قضية هيروين، حيث قام أحد الأشخاص بوضع كيس مواد مخدرة فى حقيبة جعفر أثناء عودته من لبنان، وقال انه لا يعلم شيئا عنها.

وأخبرت الفنانة زينة عائلة زوجها الفنان محمد رمضان، فى بداية الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة أنه تورط فى قضية مخدرات واحتجز فى المطار، خلال عودتهم من لبنان، حيث قام أحد الأشخاص بوضع كيس مواد مخدرة فى حقيبة جعفر دون علمه ليتم القبض عليه.

وظهر محمد رمضان فى مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18 وهو يسرع فى إجراءات العودة من مطار لبنان إلى مصر وعليه الغضب الشديد بسبب ما حدث لأهله فى الحارة من سحل لشقيقه سيد على يد شوقى فتح الله وضرب لنسائه على يد كارم فتح الله.

دارت خناقة بين عائلة جعفر العمدة وأبناء حماده فتحى الله خلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة، فى غياب الفنان محمد رمضان بسبب سفره لقضاء شهر العسل مع زوجته زينة، حيث قام سيد شقيق جعفر بسحب سكينة والنزول إليهم، وهجم على شوقى، إلا أن الأخير ضربه بشكل مبرح وقام بسحله فى وسط الحارة قال: "دا أقل واحد فى عيلة جعفر العمدة بسحله أهو"، وصفعه عدة صفعات.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو فى العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.