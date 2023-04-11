شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 19 .. آسر ياسين يوجه التحية للشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 19 من مسلسل الكتيبة 101 توجيه الضابط خالد "آسر ياسين" التحية إلى الشهداء أثناء خروجه من مكتبه، وهو يحمل ورقة مكتوب عليها أسماء عدد من القيادات للتنظيمات التكفيرية، وذلك ضمن استعداده إلى تنفيذ ضربة كبرى على القيادى أبو دعاء "بهاء ثروت".



آسر ياسين ال 19

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.



الشهداء

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء، وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري مهم في مدينة العريش بشمال سيناء.