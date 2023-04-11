مسلسل عملة نادرة الحلقة 19.. نادرة تحتفل بخسارة عبد الجبار في الانتخابات

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 19 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللى كريم الكثير من الأحداث، فبعد خسارة عبد الجبار "جمال سليمان" فى الانتخابات، ظهرت نادرة "نيللى كريم" أمامه لتشمت فيه، وعندما عادت للجبل مع شداد "محمد لطفى" احتفلت معه ومع رجاله بطبخ ألذ المأكولات لهم، وكان رجال شداد يتساءلون هل تكرهينه لهذه الدرجة وجاءت إجابتها بنعم بسبب الظلم الذى وقع عليها منه.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللى هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.