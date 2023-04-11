شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 4.. منى زكى تتصدى لخالد كمال وتتعثر فى بيع الجمبرى بسعر مرتفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة النجمة منى زكي، المذاع على قناتى DMC و DMC دراما ومنصة Watch it، استيقاظ "حمدى" خالد كمال من نومه أثناء وجودهم بالمركب في عرض البحر، وذهب للكابينة إلى "حنان" منى زكى، وسيطرت عليه نظرات غير طبيعية.

وقامت "حنان" بمسك مفك في يدها تحسباً لأن يتعرض لها، وطلبت منه النزول لغرفته، وسيطر على "حنان" الإرهاق والتعب مما أدى إلى نعاسها أثناء قيادتها للمركب، وطلبت من الصيادين أن يرموا الشبك مرة أخرى، ولكنهم اعتذروا لها.

وبعد وصولهم ظهرت علامات الحزن من "ربيع" رشدى الشامى، بعدما جرحته "حنان" بالحديث أثناء رحلة الصيد، ولكنها حاولت إرضاءه وطلبت منه أن يحضر المرة المقبلة، وأخبرته بأنها تعتمد عليه بشكل كبير، وأخبرها بموافقته، واصطحبته معها أثناء محاولة بيع صندوق الجمبرى، ولم تتلق عرضا أكثر من 1500 جنيه، وبحثت عن تجار آخرين ولكنها لما تتلق أكثر من نفس العرض، واضطرت إلى أن تطلب من "ربيع" أن يقوم بحفظ "الجمبرى" بالثلج حتى تتصرف في اليوم التالى.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل تحت الوصاية

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.