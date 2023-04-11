مسلسل عملة نادرة الحلقة 19: مريم الخشت تستنجد بنيللي كريم ضد صديقتها

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 19 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللى كريم، الكثير من الأحداث، حيث طلبت اسراء " مريم الخشت " دميانة " چومانا مراد " أن تقابل نادرة " نيللى كريم " فى أمر حياة أو موت، وذلك بعدما ابتذتها صديقتها بالفيديو الذى على هاتفها وطلبت مبلغ كبير، وعندما حكت اسراء لنادرة، وعدتها أنها ستساعدها، وبالفعل طلبت من شداد " محمد لطفى " مساعدتها، وعندما علم شداد بخلو النجع أنقض ورجاله على منزل صديقتها وسرقوا التليفون وضربوها وسرقوا كذلك كل مافى المنزل حتى يظهر وكأنها عملية سرقة.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللى هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.