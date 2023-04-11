مسلسل عملة نادرة الحلقة 19: نيللي كريم تقوم بحيلة ضد جمال سليمان وتسرقه

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 19من مسلسل عملة نادرة، بطولة نيللى كريم، أحداث عديدة، حيث قررت نادرة " نيللى كريم " أن تطرق على الحديد وهو ساخن، وتكمل انتقامها من عبد الجبار، فذهب مسعود" أحمد عيد " لأبيه يؤكد له أن شداد " محمد لطفى " سيقوم بعملية سرقة يوم الخميس، فقرر عبد الجبار أن يخرج برجاله للجبل ويخطف حفيده، ولكنها كانت حيله عليه، فعندما ذهب لهناك كان شداد ونادرة ورجالهم فى مخزنه وقاموا بسرقته.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللى هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.