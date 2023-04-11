شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 4.. دياب يراقب مها نصار أثناء ذهابها إلى منى زكى لـ دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة النجمة منى زكي، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، بتحضير "سناء" مها نصار شقيقة "حنان" لشنطتها، واخبرت زوجها الذى يجسده على الطيب بأنها ذاهبة إلى "حنان" ورفضت إخباره بمكانها أو رقم هاتفها.

وطلب "حنان" من شقيقتها "سناء" التأكد من عدم وجود أي شخص يراقبها من طرف "صالح" دياب، ولكنها لم تبالِ بالأمر وأخبرتها بأنه ليس هناك شخص سيراقبها، ولكن كان هناك شخص من طرف "صالح" يراقبها، وبعد ذهاب للقطر لحجز تذكرة دمياط، ظهر "صالح" خلفها ليتتبع طريقها.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل تحت الوصاية

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.