خلخال و”توب مخرمة” وحقيبة نسائية.. لؤي علامة يتخطى كل الخطوط الحمراء بظهوره الأخير والجمهور يتهمه “بالمثلية”! – (صور)

كتب امير فتحي في الاثنين 10 أبريل 2023 11:51 مساءً - في كل مرة يثير فيها الجدل باطلالته المختلفة، يعتبر الجمهور انّ لؤي نجل الفنان راغب علامة يعيش “بعالم تاني”، حيث يعتمد اسلوب خاص فيه في اللباس ويبدو غريبا بعض الشيء عن المجتمعات العربية.

وأثار لؤي الجدل في الفترة الأخيرة من خلال الصور والاطلالات التي ظهر فيها في عروض عالمية وذلك جراء مهنته في عرض الأزياء الا انه لم يتأثر بها وهو يتسلح بدعم والده وعائلته.

وكما العادة انتقد الجمهور إطلالات لؤي راغب علامة. الذي يعمل كعارض ازياء في أهم وكالات الازياء العالمية

من هو لؤي راغب علامة وهل هو مثلي؟

لؤي علامة هو الابن الأصغر للفنان راغب علامة ويهتم بعرض الازياء والملابس الغريبة، وتصدر اسمه منصات البحث بشكل كبير بعد الانتقادات التي تعرض لها بسبب الملابس، ومنذ ذلك الحين بدأت تساؤلات تثار حول حقيقة أن ابن راغب علامة مثلي الجنس

وتداول روّاد السوشيال ميديا أخبار تفيد بمثلية ابن الفنان رَاغب عَلامة “لؤي” خاصة بعد نشره صورة عبر خاصة الستوري من خلال حسابه على الانستجرام حيث تعمد لُؤي إظهار قدمه في الصورة وكان يرتدي الخلخال، وهذا ما جعله عرضة للعديد من الانتقادات من قبل متابعيه عبر هذا الموقع حيث علق البعض على هذه الصورة بقولهم أين الرجولة،

وكان لؤي في السابق قد تعرض للانتقاد أيضًا بسبب ارتدائه ملابس باللون الوردي، وهذا ما جعله عرضة للتهديد بالقتل، وقد نشر لؤي في الوقت نفسه رداً على هذه الانتقادات تبين أن لا يبلي كثيرًا بما يقال عنه.

ولد لؤي في العام 2001 ويبلغ من العمر 21 عاما، تخرج من المدرسة قبل 3 أعوام وهو حاليا في مرحلة التعليم الجامعي، كما أنه من الشخصيات الأكثر تأثيرًا عبر مواقع التواصل، ويتابعه على «إنستجرام» قرابة النصف مليون شخص.

لؤي راغب علامة الذي احترف مهنة عرض الأزياء ظهر في بعض الصور وهو يحمل حقيبة كبيرة وصفها بعض المتابعين بـ “الحقيبة النسائية” باللون الأحمر من ماركة عالمية وبكنزة صوف ضيقة نسقها مع بنطال باللون الأسود.

لؤي راغب علامة لمنتقدي ملابسه: أنتم فئران.. وأنا أعيش أفضل حياة

من جانبه، رد لؤي علامة، في منشور مطول مصحوبا بمجموعة صور له عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”، للمرة الأولى على الانتقادات التي طالت إطلالته الأخيرة في عروض أزياء عالمية بملابس اعتبرها البعض “غريبة وغير مناسبة”.

وكتب: “عادة أنا لا أرد على القصص التي تبدو غبية، ولكني كنت أرى رسائل تتعلق بردود الناس على تصريح والدي على الكراهية والتهديدات بالقتل التي كنت أتلقاها بعد ظهوري بإحدى الإطلالات الأخيرة”.

وأضاف: “فقط للتوضيح عندما تحدثت إلى والدي لم أقل الناس الذين هم تحت الأرض ويختبئون وراء شاشاتهم. ما قلته في الواقع بأنهم فئران، والدي كان محترما بإجابته وعندما قلت هم تحت الأرض لم أقصد من الناحية المالية بل إنه في الواقع أسوأ بكثير”.

وتابع: “المال يأتي ويذهب. إنها الغيرة والجهل وعدم الأمان وعدم القدرة على التفكير في وسائل التواصل الاجتماعي المثيرة للاشمئزاز والتي لم أكن أعرف أنها بهذا السوء”.

وأكمل لؤي علامة: “أتمنى حقًا أن يستمتع من شارك في كل ما حدث بالرائحة الموجودة هناك لأن هذا هو المكان الوحيد الذي سيكونون فيه وهذا كل ما سيكونون عليه على الإطلاق”.

وتحدث نجل المطرب عن نفسه، قائلا: “أنا متعلم وأعمل وحاليًا أنا في إجازة أعيش أفضل حياتي حرفيًا أموت من الضحك مع أصدقائي وعائلتي على كل ما يحدث، والمتعة الوحيدة التي تحصلون أنتم عليها هي لفظ اسمي على فمكم”.

ووجه رسالة لداعميه قائلا: “إلى الداعمين الذين يؤمنون بي دائمًا ويقفون بجانبي، أنا أراكم وأحبكم كثيرًا وأقدر كل واحد منكم. وفقط لأكون واضحًا، لقد بدأت للتو، لذا فإن الأفضل لم يأت بعد”.

واختتم لؤي رسالته المطولة: “شكرا لكم أيضا على الدعاية الإضافية، وبالنسبة لأولئك الذين لم يسمعوا بأي من هذه الأخبار، لا يستحق الأمر إضاعة وقتكم في معرفة مثل هذه الأشياء”.

راغب علامة يرد على منتقدي نجله:

وردّ والده الفنان راغب علامة على الانتقادات التي طاولت ابنه، وذلك بعد ظهوره بثياب باللون الزهري من تصميم أحد دور الأزياء الشهيرة.

وقال راغب في تصريح مؤخرًا: “لؤي قال لي إنه يجلس في أعلى مكان في العالم، هل عليه أن يرد على أشخاص تحت الأرض ولم يروا شيئاً عن الموضة والتطور والمستقبل، وهل أصبح اللون الزهري مثل الألوان التي إحتكرتها الأحزاب في لبنان؟”.

وأضاف: “أنا أرتدي اللون الزهري، والبراند التي دعت لؤي وتفتخر به، ليست براند عادية. هم يرونه بنظرة عالية، وأنا أفتخر بإبني، فالصحافة العالمية كتبت عنه”.

ونشر لؤي مجموعة من الصور خلال قضائه إجازة في اليونان وفرنسا، حيث كان برفقة والدته جيهان علامة محتفلًا معها في أحد المرابع الليلية.

كما نشر لؤي علامة ابن الفنان راغب علامة فيديو عبر حسابه الخاص على “إنستجرام” ظهر فيه وهو يقضي إجازته الصيفية في مونتينيغرو على البحر وذلك بعد زيارته فرنسا وإيطاليا واليونان.

وبدا لؤي سعيدًا ويغني غير مهتم بكل الانتقادات والإساءات التي تعرض لها مؤخرا بعد مشاركته في عروض أزياء عالمية بإطلالات وصفت بـ “الغريبة”. وانهالت التعليقات الداعمة له.

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