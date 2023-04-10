قمر القشطة تتحدى سما المصري و انجي خوري و تعرض جسدها بالبيكيني العريان ..شاهد الان

فنون - كتب سعد محمود - منذ عودتها من دبي بعد غياب لأكثر من ٤ أشهر عن بلدها لبنان، تنشر المغنية اللبنانية قمر عددًا كبيرًا من البيكيني يوميًا وفي أماكن مختلفة.

اليوم، نشرت بعضًا من الصور بالبيكيني الأحمر أثناء تواجدها على أحد الشواطيء لكنها لم تقل ما اذا كانت الصورة قديمة أو انها فعلًا تذهب للبحر رغم تحذيرات وزاة الصحة في لبنان في ظل انتشار فيروس كورونا حيث وصل العدد إلى أكثر من ١١٠٠ اصابة في بلد لا يتعدى حدودها ١٠٤٥٢ كلم ٢.

انتقدت قمر كثيرًا، وسألها البعض ماذا تستفيد حين تعرض جسدها بكل هذا الوضوح؟ ولم لا تحترم ابنها الوحيد بعدما أفنت كل حياتها لأجله.

المغنية اللبنانية عادت الى وطنها رغم الشائعات التي قالت إنها ممنوعة من دخول لبنان، لكن حين عادت بدأت بإغاظة شريحة من الناس التي تنتقدها دائمًا مهما فعلت وكيف تصرف وماذا ارتدت.