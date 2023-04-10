نسرين طافش هتوريك الرقص البلدي على أصوله ومتابع: فشر سما المصري و صافيناز

فنون - سعد محمود - شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومتابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور ومقاطع الفيديو انستجرام و ظهرت نسرين من داخل سيارتها ، بينما كانت ترقص على أغنية تامر حسني الجديدة قولني كلام.

انها الجميله التي خطفت قلوب المتابعين نحوها بصوره كبيره جدا منذ نشر صورها على موقع التواصل الاجتماعي وحققت نجاحا كبيرا جدا حيث تتميزوا الفنانه الجميله وجمال جسدها المتناسق بصوره كبيره جدا.

معلقه نسرين طافش على صورها وهي تقول مود ما فيش احلى من المود العالي والمزاج الرائق ايه هي الاغنيه التي تقوم بجعل المزاج رايق وموده رائق للغايه.

كشفت الفنانة نسرين طافش ، عن كواليس مشاركتها في مسلسل “الوجه الآخر” مع الفنان ماجد المصري.

وقالت نسرين طافش ، في مقابلتها في برنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”: “أنا سعيدة برد الفعل واهتمام الجمهور بمشاهدة مسلسل الوجه الآخر ، ورأيت إعجاب الجمهور عندما جفت. الشوارع والمولات وتفاعلها مع أحداث المسلسل “.