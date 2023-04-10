المداح أسطورة العشق الحلقة 20 .. حمادة هلال يخوض مواجهة عنيفة مع الجن

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الحلقة الـ20 من مسلسل «المداح.. أسطورة العشق» مواجهة ساخنة بين «صابر المداح – حمادة هلال» و«عماد – تامر شلتوت» بعدما تدخل «الدكتور إبراهيم – خالد سرحان» وقرر أن ينهي الغموض المحيط حول عماد، بعدما أكد له صابر أنه على صلة قرابة به وأنه عماد مات منذ سنوات، إلا أن الأخير نفى صلة القرابة بينه وبين صابر وأكد له أن اسمه «وليد» ويعمل مهندس كمبيوتر، وعلى الرغم من كل هذا إلا أن صابر لم يقتنع بما ذكره عماد وبدأ يشك أنه تابع لعشيرة الجن.

ويسيطر التعجب على ملامح صابر، وهو الأمر الذي يجعله يذهب إلى «عائشة- أرملة عماد» ويستفسر منها عن زوجها الراحل، وتفاجئه بأنها تراه أمامها أغلب الأوقات، لدرجة أنها تعثر على لعب أطفال بحوزة ابنتها وعندما تسألها من أعطى لها هذه اللعب تؤكد لها أن والدها عماد هو الذي جلبها لها على الرغم من وفاته.

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وتدبر «منال- دنيا عبدالعزيز» مصيبة للتخلص من ضرتها «أحلام - رانيا فريد شوقي» بعدما اكتشفت خيانتها لها ولشقيقتها «رحاب-هبة مجدي» زوجة صابر المداح بعدما كانت السبب في كل المصائب التي ظهرت لها ولشقيقتها، فتقرر وضع السم لها في القهوة، ولكن تنجح أحلام في النجاة بعمرها من الموت، وتخبرها أنها رأت السم المخبئ وقامت بتبديله.

بعدها تقرر أحلام اللجوء للسحر والأعمال السفلية وتقوم بعمل حجاب لضرتها منال، وتقوم بوضعه داخل مرتبة سرير نومها بعدما استغلت انشغالها باللعب مع ابنتها الصغيرة.

وتنفيذا لخطة «هايم – محمد رياض» التابع لعشيرة الجن، يقوم «عبد الرازق - صبحي خليل» باستدراج «توفيق العبيط» إلى المنزل المهجور المتواجد فيه المقبرة الفرعونية، لقتله وتقديم دمه كقربان لحراس المقبرة التي عثر عليها مع «حسن – خالد سرحان» كي تفتح أبوابها لهم، ولكن الأخير يرفض

قتله، ويفكر في شيء آخر غير القتل حتى يستطيع فتح المقبرة.

وتنتهي أحداث الحلقة بظهور مفاجئ لـ«الأمير – عبدالعزيز مخيون» والذي انضم للجن واختفى في ظروف غامضة بعد حادث تعرض له في لبنان بصحبة صابر المداح، وظهر لصابر يوم وفاة والدته على المقابر وطالبه وقتها بضرورة التخلص من طفله الرضيع «عز» لأنه ليس نجله وليس من صلبه، وهو الأمر الذي كان يخطط له الجن.

ويعثر أخيرا «الحاج سليم - أحمد ماهر» على «أمينة – سلمى أبوضيف» بعدما ذهب إلى منزل صابر المداح، وتؤكد له والدة صابر أنها هنا في المنزل تعيش بأمان بعيدا عن خطر تهديدات شقيقتها «حمزة – أحمد كشك» بالقتل، والابتعاد أيضا عن خطر لعنة الجن العاشق الموجود في المغارة المهجورة.

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.