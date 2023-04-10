عبد الباسط حمودة يشعل سهرة رمضانية بحفل كامل العدد.. (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - أحيا المطرب عبد الباسط حموده، واحدة من أقوى السهرات الرمضانية بمدينة الشيخ زايد، بحضور جماهيرى كامل العدد.

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وقدم "عبد الباسط"، باقة رائعة من أجمل أغانيه التى تألق بها خلال مشواره الفنى المتضمنة أغانيه القديمه والحديثه، منها: "ضيعنا، أنا مش عارفنى، كلك عاجبنى، ادينى قلبك، هات فلوس، الجو هادى، أنا شارى، يا اصفر، قرايب مين، يا عمى وعم قلبى، راحت عليا، يا قلبى أرجع بقى، أنت الكبير وآخرين.

آخر أعمال عبدالباسط حموده

وعلى الجانب الآخر انتهى المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة من تسجيل ثلاثه أغانى دفعه واحده، فالبداية مشاركه ديو غنائى مع المطرب مصطفى حجاج.

والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أمين نبيل ومكساچ وهندسة صوتية هانى محروس.

ثم أيضاً ديو غنائى مع المطرب عمر كمال فى ثالث ديو يجمعهما سوياً، بالإضافة إلى الأغنية الدعائية لفيلم "البطة الصفرا"، بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل، من كلمات والحان وتوزيع مصطفى برنس وبلال سرور وهانى ربيع وهندسة صوتية ومكساج مهندس ماهر صلاح، والمقرر طرحهم فى توقيتات زمنيه مختلفة وذلك على حسب رؤية صناعهما قريبًا.

وجدير بالذكر أن آخر أغانى المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة أغنية "قرايب مين"، كلمات السيد العطار وألحان أحمد العربى، وتوزيع نوار البحيرى، والذى تم طرحها على على الموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.